Литовский суд огласит сегодня свое решение по делу подозреваемого в шпионаже в пользу России оппозиционного политика.

Подозреваемыми являются сразу два человека – предприниматель Деймантас Бертаускак и бывший лидер партии «Социалистический народный фронт» Альгирдас Палецкис. Им вменяют два эпизода. Так, одно из обвинений связано с якобы сбором информации о судьях и прокурорах Литвы, имеющих отношение к событиям 1991 года. Второе же касается поиска медиков, готовых выдать фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии одного из осужденных граждан России.

Вместе с тем, сам Палецкис своей вины не признает, указывая на то, что все обвинение строится только на показаниях одного свидетеля – предпринимателя Бертаускаса.

Прокуратура запросила 9 лет лишения свободы для политика, а второго фигуранта рекомендовала освободить.

Россия утверждает, что Литва, выставляя себя защитником прав человека на международном уровне, фактически нарушает права своих же граждан.