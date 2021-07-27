Петербургский суд рассмотрит сегодня по существу дела в отношении Николая Девятого. Его обвиняют в нападении на полицейских на акции в поддержку политика Алексей Навального 23 января.

По версии следствия, 37-летний Николай Девятый во время одного из зимних протестных митингов запрыгнул на эвакуатор. Полицейский, который пытался снять мужчину, получил удар в лице. Досталось и его коллеге, который пытался догнать Девятого. Девятый просил отпустить его под домашний арест, но не смог убедить суд. Девятый женат, отец — 11-летнего сына. Работает специалистом по обработке данных в одной из компаний. 23 января в Петербурге, как и в других российских городах, прошла несогласованная акция в поддержку политика Алексея Навального. Полиция задержала тогда более пятисот человек.

По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», зимние акции протеста прошли в более чем ста городах по всей России. Задержали более 17 тысяч человек. Более 130 человек стали фигурантами уголовных дел.