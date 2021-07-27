В Тверском суде Москвы начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношения блогера Константина Лакеева.
Лакеев был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 27 января. Его обвиняют в нападении на служебный автомобиль ФСБ на несанкционированной акции в Москве.
Член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович ранее сообщила, что Константина Лакеева избили при задержании.
Лакеева обвинили по статьям о хулиганстве и порче имущества.
В социальной сети TikTok у Лакеева больше 800 тысяч подписчиков.