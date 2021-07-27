Новый адвокат Бритни Спирс требует передать контроль над ее финансами профессиональному аудитору.

Как передает телеканал «Фокс ньюс», Мэттью Розенгарт который в начале июля согласился защищать в суде знаменитую американскую певицу, подал ходатайство с требованием отстранить ее отца от опекунства В качестве встречной меры адвокат требует передать контроль Джейсону Рубину, который специализируется на судебной бухгалтерии и неоднократно имел дело со случаями передачи обязательств по опекунству. Слушания по передаче опекунства, назначены в суде в Лос-Анджелесе на 13 декабря. В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы исполнительницы контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Состояние Бритни Спирс оценивается в 60 млн долларов.