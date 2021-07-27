Венгрия с сегодняшнего дня разрешит свободный въезд вакцинировавшимся российским туристам.

Об этом в своем ФБ объявил заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он не уточнил, какие вакцины будут давать право на въезд, однако Венгрия в январе стала первой страной ЕС, одобрившей использование «Спутника V». Министр также отметил, что Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз гражданам Венгрии с отрицательным ПЦР-тестом. 10 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с несколькими странами, в том числе с Венгрией.
2021-07-27T05:15:18+03:00
2021-07-27T05:15:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 27 июля 2021
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