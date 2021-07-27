Венгрия с сегодняшнего дня разрешит свободный въезд вакцинировавшимся российским туристам.

Об этом в своем ФБ объявил заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он не уточнил, какие вакцины будут давать право на въезд, однако Венгрия в январе стала первой страной ЕС, одобрившей использование «Спутника V». Министр также отметил, что Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз гражданам Венгрии с отрицательным ПЦР-тестом. 10 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с несколькими странами, в том числе с Венгрией.