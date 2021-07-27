Ущерб по делу о рекордной взятке в Минобороны превысил 1 млрд рублей.

Об этом ТАСС сообщили в военной прокуратуре. В группировку, в которую входили четыре офицера, возглавлял бывший начальник продовольственного управления Минобороны Андрей Бережной. По версии следствия, Бережной, используя своё служебное положение, организовал аукционы и закупки товаров для военного ведомства по завышенным ценам.
2021-07-27T05:13:01+03:00
2021-07-27T05:13:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 27 июля 2021
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