Ущерб по делу о рекордной взятке в Минобороны превысил 1 млрд рублей.

Об этом ТАСС сообщили в военной прокуратуре. В группировку, в которую входили четыре офицера, возглавлял бывший начальник продовольственного управления Минобороны Андрей Бережной. По версии следствия, Бережной, используя своё служебное положение, организовал аукционы и закупки товаров для военного ведомства по завышенным ценам.