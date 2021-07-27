СК начал доследственную проверку инцидента с воспитанниками центра «Какая разница».

В Петербурге жительница жилого комплекса «Балтийская жемчужина» попыталась прогнать их с детской площадки. По ее словам, дети с аутизмом напугали ее ребенка. При этом она несколько раз ударила воспитательницу по руке, в которой та держала телефон. Видео конфликта появилось в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала интернет изданию Фонтанка директор центра Валерия Катаева, в полицию подано заявление. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
2021-07-27T05:11:43+03:00
2021-07-27T05:11:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 27 июля 2021
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