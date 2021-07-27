РНК заблокировал сайт Genius, на котором публиковались тексты песен и их разборы.

Проект «Роскомсвобода» напоминает, что 26 июля суды и РПН запретили несколько ссылок на страницы Genius, якобы, содержащие экстремистские материалы или призывы к суициду. Genius — одна из крупнейших в мире платформ, где публикуются тексты песен альтернативных групп и их интерпретации.
2021-07-27T05:10:31+03:00
2021-07-27T05:10:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:10, 27 июля 2021
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