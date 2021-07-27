РНК заблокировал сайт Genius, на котором публиковались тексты песен и их разборы.

Проект «Роскомсвобода» напоминает, что 26 июля суды и РПН запретили несколько ссылок на страницы Genius, якобы, содержащие экстремистские материалы или призывы к суициду. Genius — одна из крупнейших в мире платформ, где публикуются тексты песен альтернативных групп и их интерпретации.