Общественная организация журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор» сообщила о самоликвидации.

Как рассказала в ФБ глава проекта Анастасия Сечина, это произошло после того, как Минюст начал в отношении него внеплановую проверку. По словам Сечиной, руководство «Четвертого сектора» не видело официальный документ о начале проверки, однако, по сведениям организации, силовики подозревают это журналистское объединение в политической деятельности.
2021-07-27T05:09:05+03:00
2021-07-27T05:09:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 27 июля 2021
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