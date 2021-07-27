Общественная организация журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор» сообщила о самоликвидации.

Как рассказала в ФБ глава проекта Анастасия Сечина, это произошло после того, как Минюст начал в отношении него внеплановую проверку. По словам Сечиной, руководство «Четвертого сектора» не видело официальный документ о начале проверки, однако, по сведениям организации, силовики подозревают это журналистское объединение в политической деятельности.