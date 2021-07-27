Россиянин Евгений Рылов стал олимпийским чемпионов в правании.

Золотую медаль он завоевал на дистанции 100 метров на спине.Серебряным призером стал другой представитель России Климент Колесников.Таким образом в активе российской сборной, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР стало пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды.
2021-07-27T05:07:57+03:00
2021-07-27T05:23:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 27 июля 2021
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