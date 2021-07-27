Россиянин Евгений Рылов стал олимпийским чемпионов в правании.

Золотую медаль он завоевал на дистанции 100 метров на спине.Серебряным призером стал другой представитель России Климент Колесников.Таким образом в активе российской сборной, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР стало пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды.