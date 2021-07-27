Мощный тихоокеанский тайфун «Непартак» продолжает движение к Японии.

Как ожидается, он обрушится на северо-восточную часть главного острова страны Хонсю в среду утром. Национальное метеоуправление прогнозирует, что на северо-востоке страны выпадет до 200 мм осадков, а в столичном регионе — до 100 мм. Скорость ветра может увеличиться до 35 м/с. Ранее в оргкомитете токийской Олимпиады предупредили, что из-за надвигающейся стихии расписание соревнований может быть скорректировано, а часть мероприятий уже перенесена на другие даты. Игры в Токио продлятся до 8 августа.