Мощный тихоокеанский тайфун «Непартак» продолжает движение к Японии.

Как ожидается, он обрушится на северо-восточную часть главного острова страны Хонсю в среду утром. Национальное метеоуправление прогнозирует, что на северо-востоке страны выпадет до 200 мм осадков, а в столичном регионе — до 100 мм. Скорость ветра может увеличиться до 35 м/с. Ранее в оргкомитете токийской Олимпиады предупредили, что из-за надвигающейся стихии расписание соревнований может быть скорректировано, а часть мероприятий уже перенесена на другие даты. Игры в Токио продлятся до 8 августа.
2021-07-27T04:14:19+03:00
2021-07-27T04:14:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 27 июля 2021
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