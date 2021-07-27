В Великобритании обнародован т.н. длинный список претендентов на Букеровскую премию.

В него вошли 13 писателей, в том числе британец японского происхождения Кадзуо Исигуро. Исигуро — самый титулованный автор из представленных кандидатов — он уже удостаивался Букера в 1989 году. Премия вручается ежегодно и считается одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке.
2021-07-27T04:13:16+03:00
2021-07-27T04:13:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 27 июля 2021
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