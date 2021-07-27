Неизвестные совершили нападение на посольство Кубы во Франции.

Как сообщил в «Твиттере» кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья, здание забросали бутылками с зажигательной смесью. Ответственность за нападение кубинский министр возложил на США, которые по его словам, поощряют антикубинские кампании и призывают к насилию. А апреле прошлого года по посольству в Вашингтоне неизвестный открыл огонь. На месте был припаркован внедорожник, внутри которого полиция нашла американский флаг и белую маску.