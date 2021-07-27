США призвали власти Туниса к уважению демократических принципов и прав человека.

В связи с ростом напряженности в североафриканской стране американский госсекретарь Энтони Блинкен позвонил президенту Туниса Каису Саиду. Он посоветовал ему поддерживать открытый диалог со всеми политическими игроками и народом страны. 25 июля Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики введены армейские подразделения. 26 июля Саид издал указ об увольнении министров обороны и юстиции, Этому предшествовала прокатившаяся по Тунису волна протестов, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.