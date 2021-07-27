Авиакомпания «Аврора» начала выполнять регулярные полеты в рамках единой Дальневосточной авиакомпании.

В сообщении «Авроры» говорится, что накануне вылетели первые рейсы по маршрутам Хабаровск – Шахтерск и Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский. В дальнейшем эти рейсы будут выполняться два раза в неделю. Сегодня «Аврора» начнет выполнять два раза в неделю полеты по маршруту Хабаровск – Ноглики. Полёты по новым маршрутам субсидируются из федерального бюджета.
2021-07-27T04:08:42+03:00
2021-07-27T04:08:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 27 июля 2021
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