Авиакомпания «Аврора» начала выполнять регулярные полеты в рамках единой Дальневосточной авиакомпании.

В сообщении «Авроры» говорится, что накануне вылетели первые рейсы по маршрутам Хабаровск – Шахтерск и Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский. В дальнейшем эти рейсы будут выполняться два раза в неделю. Сегодня «Аврора» начнет выполнять два раза в неделю полеты по маршруту Хабаровск – Ноглики. Полёты по новым маршрутам субсидируются из федерального бюджета.