Триатлонистка Флора Даффи стала первой в истории Бермудских островов золотой медалисткой ОИ.

Бермудские острова представлены на Олимпиадах с 1936 года, но за все это лишь в Монреале в 1976 году единственную олимпийскую медаль стране принес боксер Кларенс Хилл, занявший третье место. Олимпийский триатлон представляет собой троеборье в плавании на 1,5 км, велогонке на 40 км и забеге на 10 км. На Олимпиаде в Токио российская триатлонистка Анастасися Горбунова досрочно выбыла с соревнований, упав на мокрой трассе с велосипеда.