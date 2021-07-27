Триатлонистка Флора Даффи стала первой в истории Бермудских островов золотой медалисткой ОИ.

Бермудские острова представлены на Олимпиадах с 1936 года, но за все это лишь в Монреале в 1976 году единственную олимпийскую медаль стране принес боксер Кларенс Хилл, занявший третье место. Олимпийский триатлон представляет собой троеборье в плавании на 1,5 км, велогонке на 40 км и забеге на 10 км. На Олимпиаде в Токио российская триатлонистка Анастасися Горбунова досрочно выбыла с соревнований, упав на мокрой трассе с велосипеда.
2021-07-27T03:17:32+03:00
2021-07-27T03:17:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:17, 27 июля 2021
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