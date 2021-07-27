В Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для госслужащих.

Как передает Financial Times, «белые воротнички» должны будут сделать прививки или еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Эти требования распространяются в том числе на полицейских, пожарных и работников школ. Проверять их сертификаты о вакцинации в Нью-Йорке должны начать не позже 13 сентября, в сфере здравоохранения меры вступят в силу уже через неделю. Мэр мегаполиса Де Блазио призвал частные компании к введению аналогичных требований к своим сотрудникам. Об обязательной вакцинации госслужащих объявили и власти Калифорнии.