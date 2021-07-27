Фуд-корты в ТЦ Петербурга в ближайшее время могут возобновить работу.

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил первый замглавы городского комитета по промышленной политике Александр Ситов. По его словам, решение практически согласовано с Роспотребнадзором. Фуд-корты приостановили работу в Петербурге 17 июня на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида. Не смотря на это, власти разрешили проведение в городе праздника выпускников «Алые паруса», не стали отменять матчи ЧЕ во футболу и, не смотря на свой же запрет, допустили зрителей на Главный военно-морской парад.
2021-07-27T03:11:55+03:00
2021-07-27T03:11:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 27 июля 2021
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