Ряду московских театрам разрешат пускать зрителей по электронным кодам без ограничений.

На таких мероприятиях не надо будет носить маски и перчатки и соблюдать лимиты по числу зрителей в зале. Как следует из приказа столичного департамента культуры, послабления распространяются на учреждения, которые самостоятельно введут систему пропусков по специальным кодам для полностью вакцинированных, переболевших ковидом в течение последнего полугода или получивших отрицательный ПЦР-тест. Остальные учреждения культуры смогут заполнять залы не более чем на 50% от общей вместимости, количество зрителей не должно превышать 500 человек.

