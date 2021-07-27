РКН заблокировал доступ к сайту Genius — крупнейшему ресурсу с текстами песен.

Причины пока не известны. Само ведомство о блокировке не сообщало. По данным «Роскомсвободы», накануне в реестр сайтов в запрещённой информацией попали несколько страниц Genius.com. На них размещены тексты песен, которые ранее запретили из-за призывов к экстремизму или суициду.