РПЦ отказалась от проведения крестного хода в Москве 28 июля в честь Дня крещения Руси.

Как сообщил ТАСС представитель Московского патриархата Владимир Легойда, это связано со сложной ситуацией с пандемией. При этом, по его словам, богослужения в этот день не отменяются. В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошел крестный ход, приуроченный к годовщине убийства семьи императора Николая II. Около тех тысяч верующих собрались, несмотря на запрет властей. В Екатеринбургской митрополии отказались отменять мероприятие. 21 июля в Казани состоялся крестный ход с участием семи тыс. верующих по поводу освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери.