Число жертв обрушения жилого дома в Майами увеличилось до 98.

Как передает Ассошиэйтед Пресс, спасатели извлекли из-под завалов и опознали тело последней погибшей. Многоэтажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, после чего на месте катастрофы искали только тела погибших. Причины обрушения до сих пор не установлены.