Число жертв обрушения жилого дома в Майами увеличилось до 98.

Как передает Ассошиэйтед Пресс, спасатели извлекли из-под завалов и опознали тело последней погибшей. Многоэтажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, после чего на месте катастрофы искали только тела погибших. Причины обрушения до сих пор не установлены.
2021-07-27T02:11:22+03:00
2021-07-27T02:11:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 27 июля 2021
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