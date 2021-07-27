США завершат боевую миссию в Ираке до конца года.

О соответствующей договоренности объявили президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. Со следующего года американские военные в этой стране будут только обучать и консультировать своих иракских коллег. В боевых действиях они участвовать не будут. Как отмечает Reuters, решение носит во многом формальный характер — фактически американские военные уже давно специализируются на тренировках иракцев и редко участвуют в боях. Сейчас американский контингент в Ираке насчитывает 2,5 тыс. военнослужащих.