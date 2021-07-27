РКН заблокировал сайт Алексея Навального и доступ к ресурсам его штабов и соратников.

Как говорится в сообщении команды оппозиционера, блокировка была наложена по решению Генпрокуратуры от 15 июня. Надзорное ведомство утверждает, что сайт политика содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Всего решением ГП было заблокировано около полусотни сайтов, связанных с Навальным. Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» признанные иноагентами ФБК Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих структур.
2021-07-27T02:09:19+03:00
2021-07-27T02:09:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2877576-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 27 июля 2021
Загрузка комментариев...