РКН заблокировал сайт Алексея Навального и доступ к ресурсам его штабов и соратников.

Как говорится в сообщении команды оппозиционера, блокировка была наложена по решению Генпрокуратуры от 15 июня. Надзорное ведомство утверждает, что сайт политика содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Всего решением ГП было заблокировано около полусотни сайтов, связанных с Навальным. Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» признанные иноагентами ФБК Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих структур.