Российская триатлонистка Анастасия Горбунова досрочно завершила борьбу на Играх в Токио.

Сегодня спортсменка во время соревнований упала с велосипеда на мокрой трассе. Как передает РИА Новости, женские соревнования по триатлону проходят в неблагоприятных погодных условиях из-за тайфуна. Ранее Горбунова смогла преодолеть плавательный этап. Спортсмены в триатлоне преодолевают 1,5 км вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом.