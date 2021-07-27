Российская триатлонистка Анастасия Горбунова досрочно завершила борьбу на Играх в Токио.

Сегодня спортсменка во время соревнований упала с велосипеда на мокрой трассе. Как передает РИА Новости, женские соревнования по триатлону проходят в неблагоприятных погодных условиях из-за тайфуна. Ранее Горбунова смогла преодолеть плавательный этап. Спортсмены в триатлоне преодолевают 1,5 км вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом.
2021-07-27T02:05:32+03:00
2021-07-27T02:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 27 июля 2021
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