Модуль МКС «Пирс» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» затоплен в Тихом океане.

Место «Пирса» займет новый модуль «Наука». Он на орбите уже несколько дней, стыковка с МКС планируется на 29 июля. Как отмечает «Роскосмос», «Пирс» стал первым модулем МКС, который отстыковали от нее. Отстыковка была запланирована на 23 июля, но ее переносили три раза, в том числе после анализа данных телеметрии модуля «Наука».
2021-07-27T01:12:23+03:00
2021-07-27T01:12:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2877566-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:12, 27 июля 2021
Загрузка комментариев...