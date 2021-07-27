Модуль МКС «Пирс» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» затоплен в Тихом океане.

Место «Пирса» займет новый модуль «Наука». Он на орбите уже несколько дней, стыковка с МКС планируется на 29 июля. Как отмечает «Роскосмос», «Пирс» стал первым модулем МКС, который отстыковали от нее. Отстыковка была запланирована на 23 июля, но ее переносили три раза, в том числе после анализа данных телеметрии модуля «Наука».