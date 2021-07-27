Первый президент Украины Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации.

Как сообщают украинские издания со ссылкой на помощницу политика Оксану Сибирцеву, Кравчук перенес сложную операцию на сердце и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Динамика выздоровления 87-летнего Кравчука, по словам врачей, очень медленная. Из-за проблем со здоровьем Кравчук не участвовал в последних официальных и рабочих мероприятиях Трехсторонней контактной группы, в которой возглавляет украинскую делегацию.
2021-07-27T01:11:04+03:00
2021-07-27T01:11:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 27 июля 2021
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