Суд арестовал обвиняемого в убийстве замначальника УГРО отдела полиции в Ставрополе.

Ибрагима Симбаригова задержали 24 июля. Другой подозреваемый Заурбек Кениев скрылся и объявлен в розыск. По одной из версий, Руслана Абовяна могли убить из мести. В 2015 году полицейский участвовал в спецоперации в Грозном, во время которой был убит местный бизнесмен. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда раскритиковал действия ставропольских полицейских, разрешив применять против силовиков из других регионов «все меры, вплоть до стрельбы на поражение.
2021-07-27T01:07:46+03:00
2021-07-27T01:07:50+03:00
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01:07, 27 июля 2021
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