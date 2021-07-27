Суд арестовал обвиняемого в убийстве замначальника УГРО отдела полиции в Ставрополе.

Ибрагима Симбаригова задержали 24 июля. Другой подозреваемый Заурбек Кениев скрылся и объявлен в розыск. По одной из версий, Руслана Абовяна могли убить из мести. В 2015 году полицейский участвовал в спецоперации в Грозном, во время которой был убит местный бизнесмен. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда раскритиковал действия ставропольских полицейских, разрешив применять против силовиков из других регионов «все меры, вплоть до стрельбы на поражение.