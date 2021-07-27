В России самоликвидировалась организация «Четвертый сектор».

В нее входили журналисты, не привязанные к конкретным изданиям и работавшие с ними по договорам. Как рассказала в ФБ экс-глава проекта Анастасия Сечина, 12 июля Минюст, по инициативе силовиков объявил о начале внеплановой проверки «Четвертого сектора», который заподозрили в политической деятельности. Сечина подчеркнула, что члены объединения занимались только журналистикой. Журналисты, входившие в «Четвертый сектор», продолжат работать в рамках неформального содружества фрилансеров «Артель». В июле ГП признала «нежелательной организацией» издание «Проект», а Минюст внес в список «СМИ-иноагентов» издание The Insider, а также 13 журналистов. До этого «иностранными агентами» признали «Медузу» и VTimes.