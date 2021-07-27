В России рухнула еще одна финансовая пирамида – компания из Казани Finiko

Она привлекала деньги от вкладчиков с 2019-го (причем с порогом входа не менее 1000 долларов и бонусами тем, кто приводит новых клиентов), обещая доходность до 30% в месяц, но теперь прекратила выплаты. Незадолго до этого Центробанк предупреждал, что Finiko «имеет признаки финансовой пирамиды». На одном из сайтов компании сказано, что это – цитата — «автоматизированная система генерации прибыли», которая работает она с криптовалютами, валютными парами и нефтью – снова цитирую «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».

По оценке признанного иноагентом издания «Медуза» счет вложениям россиян туда идет на сотни миллионов рублей.