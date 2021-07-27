ТАСС: В местах размещения нелегальных мигрантов в Литве начались беспорядки

В местах размещения нелегальных мигрантов в Литве начались беспорядки, — передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря литовской пограничной службы. Там говорят, что зафиксировали конфликты беспорядки в поселках Друскининкай и Кабеляй. Там участвовали несколько человек. Чтобы вернуть ситуацию под контроль в нее пришлось вмешаться полицейским и пограничникам.

В другом поселке, Руднинкае, как пишет местное издание ВNS, группа местных жителей на автомобилях блокирует подъезды к месту обустройства палаточного лагеря, чтобы не допустить заселения туда мигрантов.

Количество нелегалов, пересекающих границу со стороны Белоруссии, за последнее время выросло на порядок после того, как в отместку за европейские санкции Белоруссия начала пропускать мигрантов через свою территорию.