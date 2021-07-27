Минздрав одобрил клинические испытания в России комбинации вакцин от ковида «Спутник Лайт» и Astra Zeneca

Первую и вторую фазу проведут на базе НИИ гриппа Минздрава, в петербургском государственном медуниверситете имени Павлова и в клиниках «Медси» до марта следующего года на 150 добровольцах. Им будут колоть по одному уколу спутника и по одному – астразенеки.
2021-07-27T00:03:56+03:00
2021-07-27T00:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 27 июля 2021
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