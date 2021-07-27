В четвертый медальный день Олимпийских Игр в Токио будет разыгран 21 комплект наград

Поле успеха мужской команды гимнастов на помост выйдут девушки. В квалификации сборная России показала первый результат и хотя баллы учитываться не будут – психологический фактор несомненен. Первая медаль может, наконец, появиться у пловцов. Многократный призер Игр Юлия Ефимова выйдет на старт дистанции 100 метров брассом, но нужно учитывать, что все основные награды она завоевала на 200-метровке. 200 метров на спине проплывут Евгений Рылов и Климент Колесников. НА чемпионате мира в Ханчжоу они заняли второе и третье место. Двухсотметровку вольным стилем предстоит преодолеть призеру чемпионата мира Мартин Малютин. Олимпийская чемпионка Токио Виталина Бацарашкина и призер Игр Анастасия Галашина выступят в смешанных соревнованиях по стрельбе. Наша женская сборная шпажисток в четвертьфинале встретится с итальянками.



Расписание 4 дня игр может скорректировать ураган Непартак, который надвигается на Токио, но в оргкомитете уверяют, что афиша не претерпит изменений.