В Испании изымают из продажи около полусотни видов мороженого компаний Nestle и Mars

Это связано с тем, что один из их субподрядчиков использовал в составе ингредиентов окись этилена в количествах, превышающих предельно допустимые по законодательству Евросоюза. Это вещество считается потенциальным канцерогенов. В то же время производители уверяют, что превышение не настолько серьезное, чтобы представлять для кого-либо реальную опасность.
2021-07-26T23:03:31+03:00
2021-07-26T23:03:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 26 июля 2021
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