В Испании изымают из продажи около полусотни видов мороженого компаний Nestle и Mars

Это связано с тем, что один из их субподрядчиков использовал в составе ингредиентов окись этилена в количествах, превышающих предельно допустимые по законодательству Евросоюза. Это вещество считается потенциальным канцерогенов. В то же время производители уверяют, что превышение не настолько серьезное, чтобы представлять для кого-либо реальную опасность.