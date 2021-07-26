Спецпредставитель президента по связям с международными организациями в целях устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил последствия отказа западных стран от углеводородов для России в 10% ВВП. Об этом он рассказал в ходе семинара, посвященного углеродному переходу в Евросоюзе. Сейчас доходы от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП. Также ранее стало известно, что потери российской экономики из-за введения так называемого трансуглеродного налога в Евросоюзе будут превышать 1 миллиард евро в год. Это расчеты РБК, заверенные Минэкономразвития.

