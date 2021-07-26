Повышенная вероятность лесных пожаров сохраняется в 15 регионах страны – это оценка МЧС

Среди них – Приморский и юг Красноярского краев, а также Иркутская, Новосибирская, Саратовская, Московская, Рязанская области и ряд других регионов. К такому выводу МЧС пришло на основании многолетней статистики и среднесрочного прогноза по температуре и осадкам.