Повышенная вероятность лесных пожаров сохраняется в 15 регионах страны – это оценка МЧС

Среди них – Приморский и юг Красноярского краев, а также Иркутская, Новосибирская, Саратовская, Московская, Рязанская области и ряд других регионов. К такому выводу МЧС пришло на основании многолетней статистики и среднесрочного прогноза по температуре и осадкам.
2021-07-26T23:01:33+03:00
2021-07-26T23:01:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 26 июля 2021
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