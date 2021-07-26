Кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Кирилла Гончарова отпустили из полиции

Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». На него составили административный протокол о мелком хулиганстве, а двух волонтеров его избирательного штаба оставили в отделении на ночь и вменяют неповиновение полиции. Ранее сам Гончаров рассказывал изданию «Открытые медиа», что задержание произошло во время встречи политика с избирателями в районе Дорогомилово, в котором, по данным Гончарова, идет незаконная стройка.

