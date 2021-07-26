Фигуранта «дела Сети» Виктора Филенкова с сокамерниками перевели в подвал СИЗО из-за конфликта с его сотрудниками

Фигуранта так называемого «дела Сети»* Виктора Филенкова с сокамерниками перевели в подвал СИЗО из-за конфликта с его сотрудниками, — сообщает правозащитница Евгения Кулакова, посещавшая его в СИЗО. Конфликт, по ее данным связан с тем, .что арестанты сидели днем на спальных местах, что запрещено правилами внутреннего распорядка. При этом сидячих мест в камере не хватает. В новой камере низкие потолки, окна на уровне земли и насекомые.

Филенков также передал через правозащитницу, что ему угрожают помещением в штрафной изолятор.



* организация признана террористической и запрещена в РФ