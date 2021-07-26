Почти полторы тысячи пассажиров отказались от поездок по Транссибу после обрушения моста в Забайкалье, которое произошло в пятницу. Пассажиров пришлось переправлять самолетами. На магистрали застряли свыше 400 грузовых поездов. К настоящему моменту движение на поврежденном участке частично восстановлено. Вице-премьер Андрей Белоусов поручил проверить все остальные железнодорожные мосты на Транссибе и БАМе.