Ройзман считает, что снятие Грудинина с выборов в ГД обусловлено желанием Кремля не допустить роста его популярности

Политик Евгений Ройзман считает, что снятие бизнесмена Павла Грудинина с выборов в Госдуму обусловлено желанием Кремля не допустить роста его популярности перед выборами президента, которые пройдут в 2024 году. Об этом Е.Ройзман сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Грудинин – это абсолютно понятная и простая история. Он шел на выборы президента. Да, там были определенные договоренности: он участвовал в такой «подтанцовке», как и все остальные на этих выборах, кроме Путина. Грудинин согласился поучаствовать в этой роли, и неожиданно, поскольку у него такие усы, осанка, он может нормально говорить без бумажки – он набрал 9 миллионов голосов и стал вторым. И, естественно, в администрации президента вздрогнули», — пояснил Е.Ройзман.

С его точки зрения, в Кремле опасаются, что Грудинин может стать реальным конкурентом Владимира Путина на будущих президентских выборах. «Они понимают, что будет 24-й год. Грудинин еще будет достаточно молод. Неизвестно, что ему еще придет в голову. И они на всякий случай на дальних подступах начинают его отсекать», — заключил Е.Ройзман.