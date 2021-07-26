Павел Грудинин сомневается в подлинности документов, из-за которых ЦИК исключил его из списка КПРФ на выборы в Госдуму

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин сомневается в подлинности документов, из-за которых Центризбирком принял решение исключить его из списка КПРФ на выборы в Госдуму. В эфире «Эха Москвы» Грудинин сказал, что намерен обратиться в Верховный суд:

«Дело в том, что так называемые финансовые инструменты или фирмы в Белизе были переданы другому лицу еще в апреле 2017 года. И у ЦИК есть все документы. Если бы этого не было сделано, меня бы просто не допустили до президентской кампании. Поэтому Центральная избирательная комиссия точно знает, что никаких незакрытых счетов, никаких фирм у меня не было еще тогда. Естественно, странно было бы утверждать, что с момента 17-го года я что-то открыл опять по новой. Поэтому, скорее всего, это ошибка».

Грудинин подчеркнул, что вся информация по поводу его бывших активов есть у ФНС России.