«Важные истории»: 20 миллионов россиян в случае угрозы жизни могут не дождаться скорой помощи в положенные 20 минут

20 миллионов россиян в случае угрозы жизни могут не дождаться скорой помощи в положенные 20 минут, подсчитало издание «Важные истории».

Соответствующий норматив времени доезда бригады установил Минздрав, и станции скорой помощи должны располагаться в соответствующей транспортной доступности, но это далеко не всегда оказывается так.

Каждый седьмой россиянин живет в месте, до которого скорая помощь из ближайшего медучреждения будет добираться дольше 20 минут. Именно за это время, согласно приказу Минздрава, медики должны доезжать к человеку, если его жизни угрожает опасность. Но примерно два миллиона россиян будут ждать их прибытия больше часа, сотни тысяч человек – более двух часов. И это учитывая только расстояние. По факту же скорых не хватает, и ожидание может затянуться на многие часы. Вовремя приезжать к пациентам врачам скорой помощи мешает не только загруженность, но и плохие дороги. В 17 тысячах населенных пунктов, по подсчетам «Важных историй», в принципе отсутствует хоть какое-нибудь медицинское учреждение в шаговой доступности хотя бы в течение часа. Сами медики жалуются на оптимизацию в сфере здравоохранения, после которой увеличилась зона обслуживания, на нехватку карет скорой помощи, низкие зарплаты и нехватку персонала. Издание отмечает, что за 20 лет количество сотрудников скорой помощи сократилось вдвое, больничных коек стало меньше на треть. Сейчас ситуацию серьезно усугубила пандемия.

В России фиксируют третью волну коронавируса. В день по всей стране только официально выявляют коло 23 новых случаев заражения.