В Великобритании 11-летний школьник идет пешком из Йоркшира в Лондон, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Мальчик по имени Джуд говорит, что хочет встретиться с главой правительства и министрами и попросить их ввести налог на выброс углерода. Британское правительство уже заявило о намерении сократить выбросы к 2035 году почти на 80%.
2021-07-26T21:34:00+03:00
2021-07-26T21:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 26 июля 2021
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