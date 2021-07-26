В Великобритании 11-летний школьник идет пешком из Йоркшира в Лондон, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Мальчик по имени Джуд говорит, что хочет встретиться с главой правительства и министрами и попросить их ввести налог на выброс углерода. Британское правительство уже заявило о намерении сократить выбросы к 2035 году почти на 80%.