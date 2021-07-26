Московский театр Ленком с ноября начнет пускать зрителей только по паспортам и цифровым кодам вакцинации от ковида

При этом заполняемость зрительного зала увеличат до ста процентов. Зрители, которые не смогут предъявить на входе соответствующие документы, не будут допущены в зал без компенсации стоимости билетов.
2021-07-26T21:33:28+03:00
2021-07-26T21:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 26 июля 2021
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