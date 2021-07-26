В Уфе суд арестовал на 2 месяца полицейских, которые подбросили местной жительнице наркотики для продвижения по службе

В Уфе суд арестовал на два месяца двух полицейских, которые подбросили местной жительнице наркотики для продвижения по службе. Они доставили женщину в отделение полиции. И угрожая уголовным делом потребовали положить в карман пакетик с производным метилэфедрона. По данным издания «Коммерсантъ»-Уфа, это лейтенант Евгений Гургиш и старший лейтенант Денис Равский. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации доказательств и сбыте наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Они свою вину не признают.