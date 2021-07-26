В Москве задержан кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров

Как рассказал он сам изданию «Открытые медиа», это произошло во время встречи политика с избирателями в районе Дорогомилово, в котором, по данным Гончарова, идет незаконная стройка. Политика увезли в полицию, пытаются отобрать телефон и хотят оставить в отделении до утра.
2021-07-26T21:30:38+03:00
2021-07-26T21:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 26 июля 2021
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