В Москве задержан кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров

Как рассказал он сам изданию «Открытые медиа», это произошло во время встречи политика с избирателями в районе Дорогомилово, в котором, по данным Гончарова, идет незаконная стройка. Политика увезли в полицию, пытаются отобрать телефон и хотят оставить в отделении до утра.