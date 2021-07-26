В Конституционный суд Молдавии поступил иск с требованием остановить строительство нового посольства США

Его планировали возвести на месте снесенного национального стадиона в Кишиневе. После смены власти в 2020-м, партия социалистов республики Молдова отменила эти планы, однако после недавнего прихода к власти прозападной партии «Действия и солидарность», к этому проекту было решено вернуться.
2021-07-26T21:04:22+03:00
2021-07-26T21:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 26 июля 2021
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