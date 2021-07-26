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21:03, 26 июля 2021

Власти Белоруссии оценили свой ущерб от Великой Отечественной войны в полтриллиона долларов в нынешних ценах

Генеральный прокурор республики Андрей Швед рассказал, что возбудил уголовное дело по факту геноцида белорусов в год войны, начал готовить документы для обращения в Международный трибунал и будет требовать выдачи военных преступников, которые до сих пор живы. Собирается ли при этом Белоруссия требовать еще и полтриллиона долларов, не уточняется.



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