Москвич подал иск к Макдональдсу на два миллиона рублей

Во столько он оценил компенсацию своего морального вреда после того, как поскользнулся на лестнице в ресторане. Насколько тяжелые травмы при этом он получил, в Тверском районном суде не раскрывают, однако известно, что исковые требования по компенсации за лечение составляют чуть больше 60 тысяч рублей.

Предварительное слушание назначено на 18 августа.

