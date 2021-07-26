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21:03, 26 июля 2021

Москвич подал иск к Макдональдсу на два миллиона рублей

Во столько он оценил компенсацию своего морального вреда после того, как поскользнулся на лестнице в ресторане. Насколько тяжелые травмы при этом он получил, в Тверском районном суде не раскрывают, однако известно, что исковые требования по компенсации за лечение составляют чуть больше 60 тысяч рублей.
Предварительное слушание назначено на 18 августа.



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