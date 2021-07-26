В Нижнем Новгороде арестовали 50-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве уже третьего своего возлюбленного

Об этом сообщает региональное управление СК. По данным ведомства 22 июля у нижегородки произошел конфликт с партнером во время распития спиртных напитков. Она несколько раз ударила его ножом, из-за чего он скончался на месте. По данным правоохранителей, возлюбленные поссорились из-за того, что он приревновал ее к соседу. Женщина признала свою вину. Ранее она была дважды судима за убийство двоих своих партнеров в этом же доме.
2021-07-26T21:03:17+03:00
2021-07-26T21:03:17+03:00
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21:03, 26 июля 2021
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